Olimpiadi | scherma | Garozzo d’argento nel fioretto | oro a Ka Long

Tokyo, 26 lug. (Adnkronos) – Daniele Garozzo ha vinto la medaglia d'argento nel torneo olimpico di fioretto maschile ai Giochi di Tokyo 2020. Il siciliano è stato battuto in finale dallo schermidore di Hong Kong Cheung Ka Long con il punteggio di 15-11. Per l'azzurro che aveva vinto l'oro a Rio 2016 un amaro argento. Per l'Italia è la nona medaglia a Tokyo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

