Olimpiadi | le ginnaste tedesche non indosseranno il body | “No alla sessualizzazione”

Le atlete tedesche della ginnastica si sono presentate alle qualificazioni delledi Tokyo ... Letedesche rinunciano al body: in gara con la tuta lunga Era stata proprio la nazionale ...Vanessa Ferrari è in finale nel corpo libero alledi Tokyo. A trent'anni, la ginnasta ... Le duesono state nei giorni scorsi protagoniste di un 'caso' sui social che loe ha viste ...Il team si era già esibito con una tuta alle caviglie durante i campionati europei in Svizzera. La federazione: "L'obiettivo è gareggiare senza che le atlete si sentano a disagio" ...Il coraggio e la determinazione di Brägger, Yusof, Baumann e Gischard rinverdiscono i fasti degli anni Cinquanta. Ma il podio è tutto per russi e asiatici ...