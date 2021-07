Mountain bike | delusione olimpica per l’Italia Ci si aspettava molto di più da un Kerschbaumer in netto calo

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 luglio 2021) Una prova anonima, c’è sicuramente tantae non è stata nascosta neanche dai protagonisti. Stamattina è andata in scena la prova di cross country al maschile per laalle Olimpiadi di Tokyo e la Nazionale italiana non ha assolutamente brillato, uscendo dalle parti alte della classifica sin da subito. A descrivere l’umore per il Bel Paese ci pensa il commissario tecnico Mirko Celestino ai microfoni della Federciclismo: “Non cerchiamo scuse, è stata una brutta gara. Devo dire che questi non sono i nostri veri valori. Contiamo su atleti che solitamente entrano nella top 10 di Coppa del Mondo. Sapevamo che per una ...