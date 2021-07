Montedoro (Caltanisetta), 13enne strangolata in tentato stupro: dopo 66 anni potrà avere il funerale (Di lunedì 26 luglio 2021) commenta Un oltraggio all'oltraggio: era quello subito da Lucia Mantione , conosciuta come 'Lucietta', che fu barbaramente uccisa nel 1955 e alla quale furono negati i funerali. Il 6 gennaio di quell'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 26 luglio 2021) commenta Un oltraggio all'oltraggio: era quello subito da Lucia Mantione , conosciuta come 'Lucietta', che fu barbaramente uccisa nel 1955 e alla quale furono negati i funerali. Il 6 gennaio di quell'...

Advertising

MediasetTgcom24 : Montedoro (Caltanisetta), 13enne strangolata in tentato stupro: dopo 66 anni potrà avere il funerale… - Giuls27621128 : RT @MediasetTgcom24: Montedoro (Caltanisetta), 13enne strangolata in tentato stupro: dopo 66 anni potrà avere il funerale #luciamantione h… - vesproericino : RT @MediasetTgcom24: Montedoro (Caltanisetta), 13enne strangolata in tentato stupro: dopo 66 anni potrà avere il funerale #luciamantione h… - pbrex668 : RT @MediasetTgcom24: Montedoro (Caltanisetta), 13enne strangolata in tentato stupro: dopo 66 anni potrà avere il funerale #luciamantione h… - GiovannaLollo : RT @MediasetTgcom24: Montedoro (Caltanisetta), 13enne strangolata in tentato stupro: dopo 66 anni potrà avere il funerale #luciamantione h… -