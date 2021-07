Mino Raiola offre un calciatore alla Premier League (Di lunedì 26 luglio 2021) Come riportato da TUTTOmercatoWEB.com Mino Raiola ha offerto un suo giocatore a diverse squadre inglesi. Più precisamente è stato messo sul tavolo il difensore dell’Inter Stephan De Vrij, il quale potrebbe essere preda di mercato dalla Premier League. Attenzione che l’olandese potrebbe partire già in questa sessione di mercato. L’Inter, dal canto suo, non sarebbe predisposta a vendere il suo centrale di difesa. Fattore che potrebbe cambiare se arrivasse un’offerta interessante. Inoltre, club nerazzurro avrebbe blindato tutti i suoi big, sebbene la plusvalenza sarebbe interessante per le casse nerazzurre. ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 26 luglio 2021) Come riportato da TUTTOmercatoWEB.comha offerto un suo giocatore a diverse squadre inglesi. Più precisamente è stato messo sul tavolo il difensore dell’Inter Stephan De Vrij, il quale potrebbe essere preda di mercato d. Attenzione che l’olandese potrebbe partire già in questa sessione di mercato. L’Inter, dal canto suo, non sarebbe predisposta a vendere il suo centrale di difesa. Fattore che potrebbe cambiare se arrivasse un’offerta interessante. Inoltre, club nerazzurro avrebbe blindato tutti i suoi big, sebbene la plusvalenza sarebbe interessante per le casse nerazzurre. ...

