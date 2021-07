Migranti, invasione Lampedusa: Musumeci, « servono nuovi accordi con i Paesi frontalieri» (Di lunedì 26 luglio 2021) «Chiediamo che di Lampedusa, porta d'Europa, Bruxelles non si occupi soltanto per l'esternazione, dopo ogni naufragio, di una solidarietà ipocrita, che dalle parole non approda mai ai fatti», accusa Musumeci L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 26 luglio 2021) «Chiediamo che di, porta d'Europa, Bruxelles non si occupi soltanto per l'esternazione, dopo ogni naufragio, di una solidarietà ipocrita, che dalle parole non approda mai ai fatti», accusaL'articolo proviene da Firenze Post.

