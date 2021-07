Meloni si è vaccinata, prima dose allo Spallanzani (Di lunedì 26 luglio 2021) La presidente Fdi Giorgia Meloni si è sottoposta questa mattina alla prima dose del vaccino anti - covid, presso l'INMI 'Lazzaro Spallanzani' di Roma. Meloni, secondo quanto viene riferito dal suo ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 luglio 2021) La presidente Fdi Giorgiasi è sottoposta questa mattina alladel vaccino anti - covid, presso l'INMI 'Lazzaro' di Roma., secondo quanto viene riferito dal suo ...

Advertising

biabotto : @Adnkronos Se non risparmio mai critiche alla Meloni , se è vero che si è vaccinata complimenti, era anche ora che lo facesse - Goldleafantony : RT @Open_gol: Anche Giorgia Meloni si è vaccinata - InfinitoIsacco : RT @minasettembre: La pescivendola si è vaccinata stamattina. Che figura di ....! Tutti novax con il QR code degli altri! #Meloni - evamarghe : Anche la Meloni si è vaccinata oggi bene ora però non tenti di scaricare il #greenpass per andare dove gli va! La forza di Draghi ?? - lanzi53 : #Meloni vaccinata contro il #COVID19. Resta comunque pericolosa. -