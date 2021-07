Mario Draghi: killer di partiti (Di lunedì 26 luglio 2021) C'è un killer silenzioso nella politica italiana Il presidente del Consiglio ha letteralmente spianato i principali partiti a sostegno della maggioranza del suo governo. Il Pd ha incassato su patrimoniale, Ius soli e Ddl Zan. I 5 stelle si sono schiantati contro la riforma della giustizia e pure Salvini ha dovuto incassare il Green pass. C'è un killer silenzioso nella politica italiana che si chiama Mario Draghi. In questi pochi mesi al governo il presidente del Consiglio ha letteralmente spianato i leader dei tre principali partiti (Pd, 5 Stelle, Lega) a sostegno della maggioranza del ... Leggi su panorama (Di lunedì 26 luglio 2021) C'è unsilenzioso nella politica italiana Il presidente del Consiglio ha letteralmente spianato i principalia sostegno della maggioranza del suo governo. Il Pd ha incassato su patrimoniale, Ius soli e Ddl Zan. I 5 stelle si sono schiantati contro la riforma della giustizia e pure Salvini ha dovuto incassare il Green pass. C'è unsilenzioso nella politica italiana che si chiama. In questi pochi mesi al governo il presidente del Consiglio ha letteralmente spianato i leader dei tre principali(Pd, 5 Stelle, Lega) a sostegno della maggioranza del ...

Ultime Notizie dalla rete : Mario Draghi Roma, i No vax tornano in piazza. Allarme contagi: 'Porteranno nuovi focolai' Foto di Mario Draghi con i baffetti come Hitler , esibite a Milano e Torino, stelle di David con la scritta 'non vaccinati = ebrei' e cartelli con le svastiche, o con richiami alle leggi razziali - ...

Incendi: Draghi segue situazione, solidarietà a popolazione colpita e soccorritori 'Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, segue costantemente l'evolversi dei devastanti incendi in Sardegna. Il presidente esprime la propria piena solidarieta' a tutta la popolazione colpita e il sostegno a quanti senza sosta ...

Cambi di casacca e assenze, dimagrisce la maggioranza che sostiene Mario Draghi Il Tempo Giustizia: Draghi tira dritto, nel mirino M5s processi di mafia ROMA. – I confini che il presidente del consiglio Mario Draghi ha posto ai possibili interventi alla riforma della giustizia sono chiari: solo modifiche tecniche, la sostanza non cambia. Dentro quei l ...

Aumenta la disponibilità vaccinale in Italia ioIn diverse città italiane, nel fine settimana decine di migliaia di persone hanno manifestato contro l'introduzione di un "passaporto verde" per ...

