Mara Venier in ospedale preoccupa i fan: 'Chissà quando finirà' (Di lunedì 26 luglio 2021) è ancora una volta in ospedale . In un video su Instagram la conduttrice di Domenica In ha riversato tutta la sua frustrazione per il problema facciale scatenato da un intervento ai denti andato ... Leggi su leggo (Di lunedì 26 luglio 2021) è ancora una volta in. In un video su Instagram la conduttrice di Domenica In ha riversato tutta la sua frustrazione per il problema facciale scatenato da un intervento ai denti andato ...

Advertising

mattinodinapoli : Mara Venier in ospedale: «Ecco qua, chissà come finirà». Paura tra i fan - gossipblogit : Mara Venier nuovamente in ospedale: “Ancora qua, chissà quando finirà!” (video) - infoitcultura : Mara Venier, incubo senza fine: “Chissà quando finirà” - infoitcultura : Mara Venier in ospedale tra cure e sconforto: “Chissà quando finirà” - infoitcultura : Mara Venier, in ospedale: le sue condizioni -