Love is in the Air, anticipazioni 26 luglio 2021: Ayfer e Aydan un’alleanza pericolosa (Di lunedì 26 luglio 2021) Le anticipazioni di Love is in the Air rivelano che, nell’episodio che andrà in onda oggi lunedì 26 luglio alle ore 15:30 su Canale 5, Eda e Serkan saranno pronti a rivelare alle famiglie della loro storia d’amore. I due ragazzi non vorrebbero nascondersi più, almeno tra le mura domestiche, ammettendo di essere intenzionati a … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 26 luglio 2021) Lediis in the Air rivelano che, nell’episodio che andrà in onda oggi lunedì 26alle ore 15:30 su Canale 5, Eda e Serkan saranno pronti a rivelare alle famiglie della loro storia d’amore. I due ragazzi non vorrebbero nascondersi più, almeno tra le mura domestiche, ammettendo di essere intenzionati a … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

