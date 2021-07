Lodi, il coraggio di un ventenne in piazza tra i No - Green pass: 'Sbagliate, con il vaccino mio padre sarebbe ancora qui' (Di lunedì 26 luglio 2021) 'Lo rifarei e se solo uno avesse cambiato idea dopo il mio intervento, sarei soddisfatto - afferma a Tgcom24 Marco Natali , studente di Caselle Landi (Lodi). Suo padre, medico, è stato uno delle ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 26 luglio 2021) 'Lo rifarei e se solo uno avesse cambiato idea dopo il mio intervento, sarei soddisfatto - afferma a Tgcom24 Marco Natali , studente di Caselle Landi (). Suo, medico, è stato uno delle ...

