LIVE Tiro a volo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Bacosi e Cassandro in finale! (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.24 Al femminile per decidere le posizioni dalla quarta alla sesta andrà in scena uno Shoot-off fra la thailandese Imprasertsuk, la tedesca Messerschmidt e la russa Vinogradova. 6.20 FINALE PER TAMMARO Cassandro!! 24 SU 25!! Al debutto olimpico, il campano si prende subito la finale olimpica che si disputerà alle 8.50. 6.17 ADESSO E’ UFFICIALE, DIANA Bacosi E’ IN finale!! Alle 7.50 ora italiana si giocherà il secondo titolo olimpico di fila. 6.15 NON SI FERMA PIU’ TAMMARO Cassandro! 23 SU 23 NELL’ULTIMA SERIE! Finale ad un passo per l’atleta di ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.24 Al femminile per decidere le posizioni dalla quarta alla sesta andrà in scena uno Shoot-off fra la thailandese Imprasertsuk, la tedesca Messerschmidt e la russa Vinogradova. 6.20 FINALE PER TAMMARO!! 24 SU 25!! Al debutto olimpico, il campano si prende subito la finale olimpica che si disputerà alle 8.50. 6.17 ADESSO E’ UFFICIALE, DIANAE’ IN! Alle 7.50 ora italiana si giocherà il secondo titolo olimpico di fila. 6.15 NON SI FERMA PIU’ TAMMARO! 23 SU 23 NELL’ULTIMA SERIE! Finale ad un passo per l’atleta di ...

