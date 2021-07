Jenny from the block o Benjamin Button?

(Di lunedì 26 luglio 2021) Bikini perfetto e idillio amoroso. Per un attimo ci è sembrato di tornare nel 2002 ai tempi del video “the”. Invece la scena quasi identica è dello scorso weekend, quando Jennifer Lopez ha festeggiato i 52 anni in barca. In forma strepitosa e con Ben Affleck al seguito. Jennifer Lopez compie 52 anni. Tutti gli hair look più sorprendenti guarda le foto ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Jenny from

Sky Tg24

Jennifer Lopez e il suo stile iconico Ne è passato di tempo da "the Block ", eppure per J. Lo non sembra essere passato un giorno. A 52 anni vanta, infatti, un fisico statuario e, con un ...Negli anni Novanta era solamentethe block , partita dalle strade più difficili di New York. Un palcoscenico rude coperto da un cemento che JLo ricorda benissimo. Ne ha sentito l'attrito, ma al contempo le ha dato la ...Quando esce City on a Hill 3 stagione? Anticipazioni sulla terza stagione di City on a Hill, novità sulla trama e sui personaggi del cast.La risposta italiana a Colpa delle stelle è una trilogia e dal Giffoni Film Festival (21-31 luglio) il cast presenta le prime immagini del secondo capitolo, Ancora più bello, in ...