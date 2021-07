Inter, Esposito: «Basilea club importante, mi ha voluto fortemente» (Di lunedì 26 luglio 2021) Sebastiano Esposito, ex attaccante dell’Inter, ha parlato della sua esperienza in prestito agli svizzeri del Basilea Dopo aver bagnato il suo debutto nel campionato svizzero con la rete del 2-0 al Grasshoppers, Sebastiano Esposito si concede in un’Intervista alla Basler Zeitung dove in primo luogo torna sull’autogol del vantaggio del Basilea. GOL – «Mio gol anche quello? No, io ho fatto il secondo e forzato il primo. È così che la metterei. Sono molto contento della mia prima partita e anche di aver portato i tre punti a Basilea». IMPATTO – «Mi sento molto bene ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 luglio 2021) Sebastiano, ex attaccante dell’, ha parlato della sua esperienza in prestito agli svizzeri delDopo aver bagnato il suo debutto nel campionato svizzero con la rete del 2-0 al Grasshoppers, Sebastianosi concede in un’vista alla Basler Zeitung dove in primo luogo torna sull’autogol del vantaggio del. GOL – «Mio gol anche quello? No, io ho fatto il secondo e forzato il primo. È così che la metterei. Sono molto contento della mia prima partita e anche di aver portato i tre punti a». IMPATTO – «Mi sento molto bene ...

Advertising

SEMPREFMILAN : RT @alessio_lento: Saltata la trattativa con l’#Atalanta, che ha preso #Pezzella dal #Parma, per #Frabotta della #Juventus torna prepotente… - Mir_Tillo : @nonlinearterms @marifcinter Non hai specificato la stagione, Esposito ha giocato un bel po' di volte il primo anno… - calciomercatoit : RT @alessio_lento: Saltata la trattativa con l’#Atalanta, che ha preso #Pezzella dal #Parma, per #Frabotta della #Juventus torna prepotente… - alessio_lento : Saltata la trattativa con l’#Atalanta, che ha preso #Pezzella dal #Parma, per #Frabotta della #Juventus torna prepo… - deporcdieu : @estebanfaqueriz @Bubu_Inter Non ho svalutato nulla, ho portato dei dati di fatto. Esposito ha giocato sufficientem… -