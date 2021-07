Indagine salutequità, in Italia assistenza a due velocità Nord-Sud (Di lunedì 26 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Diritti dei pazienti al palo da 4,5 anni, nuovi Lea solo sulla carta e risultati da Regione a Regione con un'assistenza lungo l'Italia di serie A e una di serie B.La causa è la mancata emanazione del Decreto di fissazione delle tariffe dei nuovi LEA che doveva avvenire 3,5 anni fa, come previsto dalla Legge di Bilancio 2018 che fissava il termine al 28 febbraio 2018. Anche l'ultimo Patto per la Salute prevede tra i primi impegni l'approvazione del Decreto Tariffe, senza il quale non possono entrare in vigore i nuovi Nomenclatori dell'assistenza protesica e della specialistica ambulatoriale, con effetti anche sull'equità ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Diritti dei pazienti al palo da 4,5 anni, nuovi Lea solo sulla carta e risultati da Regione a Regione con un'lungo l'di serie A e una di serie B.La causa è la mancata emanazione del Decreto di fissazione delle tariffe dei nuovi LEA che doveva avvenire 3,5 anni fa, come previsto dalla Legge di Bilancio 2018 che fissava il termine al 28 febbraio 2018. Anche l'ultimo Patto per la Salute prevede tra i primi impegni l'approvazione del Decreto Tariffe, senza il quale non possono entrare in vigore i nuovi Nomenclatori dell'protesica e della specialistica ambulatoriale, con effetti anche sull'equità ...

