Incendi, Berlusconi “Commissione Ue attivi fondo RescEu per Sardegna” (Di lunedì 26 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “La Sardegna è divorata da grandi Incendi:oltre 20.000 ettari sono andati in fiamme causando danni adabitazioni, imprese e bestiame, 1.500 sono i cittadini sfollati.Con una interrogazione ho chiesto alla Commissione europea diattivare i mezzi del fondo RescEu, cioè aerei, elicotteri, unitàdi pompaggio e ospedali da campo per combattere gli Incendiboschivi e di adottare strumenti straordinari per sostenerel’economia del territorio, le aziende e le famiglie di fronteall’emergenza. Ho anche chiesto di attivare rapidamente, previarichiesta del Governo italiano, il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Laè divorata da grandi:oltre 20.000 ettari sono andati in fiamme causando danni adabitazioni, imprese e bestiame, 1.500 sono i cittadini sfollati.Con una interrogazione ho chiesto allaeuropea diattivare i mezzi del, cioè aerei, elicotteri, unitàdi pompaggio e ospedali da campo per combattere gliboschivi e di adottare strumenti straordinari per sostenerel’economia del territorio, le aziende e le famiglie di fronteall’emergenza. Ho anche chiesto di attivare rapidamente, previarichiesta del Governo italiano, il ...

