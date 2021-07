Il padre muore annegato in mare, il figlio di 16 anni si tuffa per soccorrerlo: è grave (Di lunedì 26 luglio 2021) Il padre muore annegato in mare, il figlio di 16 anni si tuffa per soccorrerlo. Tragedia quest’oggi tra Eraclea e Caorle (Venezia), dove un uomo di 51 anni è morto annegato. L’uomo si trovava in acqua quando il mare era agitato e non è riuscito a tornare a riva. Il figlio di 16 anni ha provato a soccorrere il padre: è riuscito a trascinarlo a riva ma ogni sforzo è stato vano. Ora il giovane è ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva a ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 26 luglio 2021) Ilin, ildi 16siper. Tragedia quest’oggi tra Eraclea e Caorle (Venezia), dove un uomo di 51è morto. L’uomo si trovava in acqua quando ilera agitato e non è riuscito a tornare a riva. Ildi 16ha provato a soccorrere il: è riuscito a trascinarlo a riva ma ogni sforzo è stato vano. Ora il giovane è ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva a ...

