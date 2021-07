Il business coach Panìco, 'per corretta gestione dati fondamentali ma pochi lo sanno' (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug. (Labitalia) - "I dati sono elementi fondamentali in tutti gli aspetti di una corretta gestione d'impresa, ma sono ancora poche rispetto alla media europea e mondiale, le aziende italiane in grado di incorporarli con efficacia nelle proprie dinamiche". Parola di Antonio Panìco, business coach dal curriculum internazionale e ceo dell'impresa business coaching Italia srl. "Molti imprenditori - sostiene - di fronte alla mole di dati e informazioni necessari da analizzare, tendono a sentirsi sovrastati, quasi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug. (Labitalia) - "Isono elementiin tutti gli aspetti di unad'impresa, ma sono ancora poche rispetto alla media europea e mondiale, le aziende italiane in grado di incorporarli con efficacia nelle proprie dinamiche". Parola di Antoniodal curriculum internazionale e ceo dell'impresaing Italia srl. "Molti imprenditori - sostiene - di fronte alla mole die informazioni necessari da analizzare, tendono a sentirsi sovrastati, quasi ...

