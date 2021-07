I segnali inequivocabili che la vostra relazione è finita (e tu non vuoi ammetterlo) (Di lunedì 26 luglio 2021) Vi descrivo una scena. Chiudete gli occhi e provate a immaginarla. Fate match con uno su Tinder oppure cominciate a scrivervi su Instagram. C’è feeling, in chat c’è grande complicità. Decidete di passare all’offline e di vedervi dal vivo. Primo appuntamento: va alla grande. Continuate a sentirvi, vi rivedete un paio di volte, magari ci finite anche a letto. Va tutto bene… fino a che lui non si fa più sentire o dirada le risposte su WhatsApp o non avanza più proposte di vedervi o… sparisce. Comincia il carosello di domande nella testa: che è successo? Perché non si fa più sentire? Perché mi ignora? Ha troppo lavoro? È troppo stressato? Sì, di sicuro è stanco… Ecco perché. Leggi su vanityfair (Di lunedì 26 luglio 2021) Vi descrivo una scena. Chiudete gli occhi e provate a immaginarla. Fate match con uno su Tinder oppure cominciate a scrivervi su Instagram. C’è feeling, in chat c’è grande complicità. Decidete di passare all’offline e di vedervi dal vivo. Primo appuntamento: va alla grande. Continuate a sentirvi, vi rivedete un paio di volte, magari ci finite anche a letto. Va tutto bene… fino a che lui non si fa più sentire o dirada le risposte su WhatsApp o non avanza più proposte di vedervi o… sparisce. Comincia il carosello di domande nella testa: che è successo? Perché non si fa più sentire? Perché mi ignora? Ha troppo lavoro? È troppo stressato? Sì, di sicuro è stanco… Ecco perché.

