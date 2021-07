FQChart della settimana: la Lega torna al vertice per un soffio. Salgono M5s e Pd (Di lunedì 26 luglio 2021) FQChart è la media aritmetica settimanale dei sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano. Concorrono alla media tutti i sondaggi pubblicati dai maggiori istituti demoscopici nella settimana appena conclusa. settimana dal 19/7 al 25/7/2021 Continua la lotta al vertice per aggiudicarsi il titolo di primo partito italiano. Questa settimana le fluttuazioni favoriscono la Lega (20,3%, +0,1) a causa di un netto calo di Fratelli d’Italia (20%, mezzo punto in meno rispetto alla media precedente). In ogni caso il partito di Giorgia Meloni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021)è la media aritmeticale dei sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano. Concorrono alla media tutti i sondaggi pubblicati dai maggiori istituti demoscopici nellaappena conclusa.dal 19/7 al 25/7/2021 Continua la lotta alper aggiudicarsi il titolo di primo partito italiano. Questale fluttuazioni favoriscono la(20,3%, +0,1) a causa di un netto calo di Fratelli d’Italia (20%, mezzo punto in meno rispetto alla media precedente). In ogni caso il partito di Giorgia Meloni ...

