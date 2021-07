Federica Pellegrini scarica nei 200 sl: in semifinale con il 15esimo tempo (su 16). 'Devo cambiare registro' (Di lunedì 26 luglio 2021) Federica Pellegrini ha chiuso al quinto posto la sua batteria dei 200 stile a Tokyo 2020, col tempo di 1'57'33. La campionessa azzurra si è così qualificata alla semifinale dei 200 stile libero a ... Leggi su leggo (Di lunedì 26 luglio 2021)ha chiuso al quinto posto la sua batteria dei 200 stile a Tokyo 2020, coldi 1'57'33. La campionessa azzurra si è così qualificata alladei 200 stile libero a ...

LiaCapizzi : Il debutto 'per il rotto della cuffia' di Fede Pellegrini. E' 15esima (1'57'33). Stanotte sotto con le semifinali.… - sportmediaset : +++ULTIM'ORA+++ Federica #Pellegrini passa il turno e si qualifica 15° in batteria alle semifinali dei 200mt stile… - fanpage : #giochiolimpici #Tokyo2020 Federica Pellegrini vola in Semifinale. - malumassoul : Qualcuno mi spiega cosa sta succedendo con Federica Pellegrini? #Tokyo2020 - sofiadmtzd__ : RT @yleniaindenial: Federica Pellegrini con quella carriera non ha nulla da dimostrare ed essere a 32 anni alla quinta olimpiade in gara e… -

