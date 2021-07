Epic Games contro la finta concorrenza tra Google ed Apple (Di lunedì 26 luglio 2021) La causa intentata da Epic Games non è solo contro Apple, anche contro Google per le commissioni da pagare per utilizzare i rispettivi store e per aver rimosso l’app Fortnite. L’ultima notizia che arriva dal dibattimento tra Epic e i due colossi della tecnologia riguarda in particolare Google, accusata di pratiche anticoncorrenziali. La società ha ora modificato la sua denuncia con nuove prove che, a suo dire, rafforzano le proprie motivazioni. In particolare, accusano Google di lavorare a stretto contatto con Apple e ... Leggi su pantareinews (Di lunedì 26 luglio 2021) La causa intentata danon è solo, ancheper le commissioni da pagare per utilizzare i rispettivi store e per aver rimosso l’app Fortnite. L’ultima notizia che arriva dal dibattimento trae i due colossi della tecnologia riguarda in particolare, accusata di pratiche anticoncorrenziali. La società ha ora modificato la sua denuncia con nuove prove che, a suo dire, rafforzano le proprie motivazioni. In particolare, accusanodi lavorare a stretto contatto cone ...

