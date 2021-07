De Nicola sui tempi di recupero di Demme (Di lunedì 26 luglio 2021) De Nicola. Demme recupererà entro le 4-6 settimane. Se, invece, la riabilitazione e l’iter prevederanno l’utilizzo della chirurgia, il tempo può anche raddoppiare In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, su Radio Punto Nuovo, è intervenuto il professor Alfonso De Nicola, ex medico della SSC Napoli per riferire sui tempi di recupero di Demme, centrocampista del Napoli, infortunatosi durante l’amichevole con il Pro Vercelli. Queste le sue parole: “Se la disamina del prof. Mariani è corretta, come credo che sia, Demme recupererà entro le 4-6 settimane. Se, invece, la ... Leggi su retecalcio (Di lunedì 26 luglio 2021) Derecupererà entro le 4-6 settimane. Se, invece, la riabilitazione e l’iter prevederanno l’utilizzo della chirurgia, il tempo può anche raddoppiare In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, su Radio Punto Nuovo, è intervenuto il professor Alfonso De, ex medico della SSC Napoli per riferire suididi, centrocampista del Napoli, infortunatosi durante l’amichevole con il Pro Vercelli. Queste le sue parole: “Se la disamina del prof. Mariani è corretta, come credo che sia,recupererà entro le 4-6 settimane. Se, invece, la ...

Advertising

Enzovit : De Nicola sui temopi di recuopero di Demme - Nicola_DePrisco : @LucaCohen Luca, invece sul fronte Isco, si ragiona ancora sui costi? - Nicola_Firenze : Nel 1972 sono state fatte terrificanti previsioni sui cambiamenti climatici: ora si stanno avverando.4… - ItaliaStoria : Per introdurre il tema dei Longobardi - che ci accompagnerà per due secoli e più - ho intervistato lo storico Nicol… - perso2k : @NFratoianni Nicola (che ti ricordiamo già come assessore del niente in puglia sotto la giunta Vendola) prova a pen… -