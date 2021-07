Covid ' riduce' l' intelligenza ' Difficoltà di ragionamento e risoluzione problemi'

Advertising

Facksimile1 : a questo obiettivo la risposta da cercare, al netto di ogni retorica, è quella che sul piano statistico riduce l'im… - PavonioKris : @DisperaZ @intuslegens Il numero dei morti covid non è reale lo hanno ammesso loro stessi che hanno classificato tu… - rossellafrat : RT @valy_s: #COVID19 2 farmaci anti-artrite, il Tocilizumab e il Sarilumab vengono RACCOMANDATI da OMS come cura al COVID nei malati gravi… - PPerbene : @ZumZumPapa @MacProslo @SCG341 @borghi_claudio Nonostante il commento becero faccio uno sforzo e cerco di risponder… - Domenic19051997 : @FiorellaMannoia Credo, spero, che si sia vaccinata anche perché il vaccino riduce drasticamente la probabilità di… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid riduce

ilmessaggero.it

'Questi risultati concordano con i risultati degli studi sul Long- si legge nello studio -, in cui sono comuni la 'nebbia cognitiva', problemi di concentrazione e difficoltà a trovare le ...Il governo italiano, invece, da decenni,significativamente le risorse in questo settore. ...ha accanirsi contro i bambini che non hanno pressocché alcuna probabilità di subire danni dal? ...Roma, 26 lug. (Labitalia) - Riuscire a produrre un oggetto di uso comune in grado di contrastare l'elevata trasmissibilità del Sars-Cov2, economicamente accessi ...Il Covid rende meno intelligenti. Chi è stato contagiato con il virus ha ottenuto punteggi più bassi nei testi di intelligenza, quelli che misurano il QI. La ricerca viene dalla ...