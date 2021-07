Covid, Giani: 361 nuovi contagi in Toscana, oggi 26 luglio. Tasso positivi 6,91% (Di lunedì 26 luglio 2021) Sono 361 i nuovi contagi da coronavirus di oggi, 26 luglio 2021 in Toscana,su 5.225 test di cui 4.124 tamponi molecolari e 1.101 test rapidi. Il Tasso dei nuovi positivi è 6,91% (13,6% sulle prime diagnosi) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 26 luglio 2021) Sono 361 ida coronavirus di, 262021 in,su 5.225 test di cui 4.124 tamponi molecolari e 1.101 test rapidi. Ildeiè 6,91% (13,6% sulle prime diagnosi) L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Covid, Giani: 361 nuovi contagi in Toscana, oggi 26 luglio. Tasso positivi 6,91% - antonellazacca4 : Entro il #30settembre che dopo sapete dove metterli #NoGreenPassObbligatorio Covid Toscana, piano di emergenza. Gi… - FirenzePost : Covid Toscana: 513 nuovi contagi, su 12.082 test, tasso 4,25%, i numeri di Giani - infoitinterno : Covid: Giani vede Toscana in zona bianca per prossime due settimane - zazoomblog : Covid Toscana: Giani dà i numeri di oggi 24 luglio 441 nuovi casi su 13.954 test. Vaccini somministrati 3.790.000 -… -