CorSport | Demme out per 7-10 partite | con l’intervento si guadagnerebbero 20 giorni sul recupero

Diego Demme salterà almeno le prime sette gare del prossimo campionato. È questo il tempo medio di recupero per l'infortunio rimediato nell'amichevole contro la Pro-Vercelli, dopo il contrasto con Comi. Il trauma contusivo-distorsivo con lesione di alto grado del collaterale mediale del ginocchio destro (questa la diagnosi confermata ieri dalla visita a Villa Stuart), richiede uno stop compreso tra i due e i tre mesi, scrive il Corriere dello Sport. Il Napoli valuta la possibilità di un'operazione. "Il giocatore e lo staff medico, e dunque il club, stanno valutando l'ipotesi di un intervento chirurgico che potrebbe migliorare la stabilità dell'arto e ...

