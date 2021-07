Chi sono Manuela e Stefano di Temptation Island? Età e Instagram (Di lunedì 26 luglio 2021) Ecco una scheda conoscitiva di Manuela e Stefano, una delle coppie protagoniste di Temptation Island 2021. Ecco alcune news e curiosità che li riguardano: dall’età, alla loro storia, ai profili Instagram e social e il percorso nel reality. Chi sono Manuela e Stefano Nome e Cognome: Manuela Carriero e Stefano SirenaData di nascita: 1990 per entrambiLuogo di nascita: BrindisiEtà: 31 anni L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 26 luglio 2021) Ecco una scheda conoscitiva di, una delle coppie protagoniste di2021. Ecco alcune news e curiosità che li riguardano: dall’età, alla loro storia, ai profilie social e il percorso nel reality. ChiNome e Cognome:Carriero eSirenaData di nascita: 1990 per entrambiLuogo di nascita: BrindisiEtà: 31 anni L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

FiorellaMannoia : Non mi sono vaccinata contenta, no, non lo ero, ma l'ho fatto. Per etica, per permettere anche a chi non può farlo… - borghi_claudio : Finita l'ennesima quarantena!!! Domani sarò finalmente ancora in piazza per la raccolta firme per i… - Ettore_Rosato : Nostalgici fascismo e centri sociali urlano “libertà” in piazza? Quarta ipocrisia, sono loro a mettere in pericolo… - StefaniaAlati : RT @enricoruggeri: Dietro ad ogni artista ci sono progetti. Per ogni progetto serve una squadra. In ogni squadra c’è chi coordina le risors… - valentinaber123 : @6Stars13 @NicolaPorro Questi paragoni puramente senza senso ,che cercano di provocare chi è contro il greenpass, s… -