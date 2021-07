Canale 5 punta ancora sui volti più amati: i conduttori confermati per la prossima stagione (Di lunedì 26 luglio 2021) L’ufficialità dei palinsesti Mediaset 2021/2022 ha portato in dote delle conferme che faranno sicuramente piacere ai tanti telespettatori di Canale 5. A partire da settembre 2021 torneranno infatti sulla rete ammiraglia di casa Berlusconi i tre mattatori più amati e campioni di ascolti del Canale. Maria De Filippi, Gerry Scotti e Paolo Bonolis hanno visto confermati i loro show di punta con delle succulente novità che vedono da vicino la signora della tv ed il simpatico Gerry. Paolo Bonolis e Avanti un altro Giovedì 1 luglio il Gruppo Mediaset ha reso note le sue scelte rivolte al palinsesto ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 26 luglio 2021) L’ufficialità dei palinsesti Mediaset 2021/2022 ha portato in dote delle conferme che faranno sicuramente piacere ai tanti telespettatori di5. A partire da settembre 2021 torneranno infatti sulla rete ammiraglia di casa Berlusconi i tre mattatori piùe campioni di ascolti del. Maria De Filippi, Gerry Scotti e Paolo Bonolis hanno vistoi loro show dicon delle succulente novità che vedono da vicino la signora della tv ed il simpatico Gerry. Paolo Bonolis e Avanti un altro Giovedì 1 luglio il Gruppo Mediaset ha reso note le sue scelte rivolte al palinsesto ...

Advertising

GnamTasty : RT @ItaliaaTavola: Dopo 35 anni di lavoro intenso, il titolare dell'azienda oleari Basso Fedele & Figli ha deciso di mettere sul mercato un… - Diamonds97__ : @Teresa75641417 Ah e comunque non è sck che è stata battuta anche da Rai 3, un canale il cui unico programma di pun… - asiasinasce : @undefedeted Amo non so se lo hai mai visto, ma secondo me T&Q lo sottovaluti. È il programma di punta della Rai, f… - ItaliaaTavola : Dopo 35 anni di lavoro intenso, il titolare dell'azienda oleari Basso Fedele & Figli ha deciso di mettere sul merca… - calalaruta : @Rosy_Miriam @LegaSalvini Ecco perche non lo avevo visto, guardo solo Rete4 il canale di punta di Berlusconi che os… -