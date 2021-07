Calciomercato Milan, Schira: “Niente sconti per Brandt: ecco il prezzo” (Di lunedì 26 luglio 2021) Prosegue la ricerca di un trequartista da parte del Milan in questa sessione di Calciomercato. Il nome di Julian Brandt prende quota Leggi su pianetamilan (Di lunedì 26 luglio 2021) Prosegue la ricerca di un trequartista da parte delin questa sessione di. Il nome di Julianprende quota

SkySport : Kessié giura amore al Milan: 'Voglio restare a vita, torno da Olimpiadi e sistemo tutto' #SkySport #Milan #Kessié… - Gazzetta_it : Kvaratskhelia, il dribbling come ragione di vita. E il Milan lo segue #Calciomercato - DiMarzio : #Milan al lavoro per il rinnovo di #Kessie - DrinhoAle : Sono tranquillo,su tuider ho letto che er capitone de Anzio e' rossonero,eh lui poverino ha firmato per 3,5mln a st… - calciomercatoit : ?? #Juventus, lettera al #Santos per #KaioJorge: i dettagli -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan Calciomercato, news e trattative del 26 luglio ... ma anche sui principali campionati al mondo Calciomercato, tutte le notizie di lunedì 26 luglio: ... su Demiral c'è il Borussia Dortmund La Roma vuole anche Azmoun: contatti con lo Zenit Milan, ...

Milan, Kjaer verso il rinnovo Commenta per primo Simon Kjaer verso il rinnovo del contratto con il Milan. Alla chiusura del mercato i dirigenti rossoneri incontreranno l'agente del difensore danese per prolungare di un'altra stagione.

Calciomercato Milan, offerta ufficiale per il croato MilanLive.it La neopromossa è in pressing su un attaccante ex Milan in sede di calciomercato: possibile svolta a breve per il colpaccio La neopromossa è in pressing sull'ex Milan M'Baye Niang in sede di calciomercato: possibile svolta a breve per il colpaccio in attacco ...

SPORTITALIA - Juventus: accordo totale con Kaio Jorge Importante novità di calciomercato per quello che concerne la Juventus: il club bianconero ha raggiunto la piena intesa con Kaio Jorge.

