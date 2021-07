Burioni e i no vax “chiusi in casa come sorci”: “Non lo riscriverei” (Di lunedì 26 luglio 2021) “Certamente quel tweet non lo riscriverei, perché qualcuno si è sentito offeso”. Roberto Burioni torna così sul post su Twitter di alcuni giorni fa in cui, dopo l’introduzione del green pass obbligatorio in Italia, afferma: “Propongo una colletta per pagare ai no-vax gli abbonamenti a Netflix per quando, dal 5 agosto, saranno agli arresti domiciliari chiusi in casa come dei sorci”. Le parole del virologo hanno sollevato molte polemiche, non solo tra i suoi follower ma anche a livello politico. A distanza di giorni l’hashtag ‘sorci’ è ancora in tendenza su Twitter e il ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 luglio 2021) “Certamente quel tweet non lo, perché qualcuno si è sentito offeso”. Robertotorna così sul post su Twitter di alcuni giorni fa in cui, dopo l’introduzione del green pass obbligatorio in Italia, afferma: “Propongo una colletta per pagare ai no-vax gli abbonamenti a Netflix per quando, dal 5 agosto, saranno agli arresti domiciliariindei”. Le parole del virologo hanno sollevato molte polemiche, non solo tra i suoi follower ma anche a livello politico. A distanza di giorni l’hashtag ‘’ è ancora in tendenza su Twitter e il ...

Advertising

NicolaPorro : ?? La retorica sulle #Olimpiadi (vuote), il pasticcio #greenpass e il fascismo dei Sì Vax alla #Burioni. Questo e al… - HuffPostItalia : Il popolo 'No green pass' in 80 piazze, 'vaffa' contro Draghi, Speranza e Burioni - Adnkronos : Roberto #Burioni e il tweet sui no vax 'chiusi in casa come sorci': 'Non lo riscriverei'. - zazoomblog : Codacons chiesta la radiazione di Burioni dopo il tweet contro i no vax - #Codacons #chiesta #radiazione - CiccioniSe : RT @Adnkronos: Roberto #Burioni e il tweet sui no vax 'chiusi in casa come sorci': 'Non lo riscriverei'. -