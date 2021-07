Benedetta Pilato e la squalifica a Tokyo 2020: il coraggio di fallire a 16 anni e l'esempio di Federica Pellegrini (Di lunedì 26 luglio 2021) Ci vuole una vita per imparare a gestire le cadute, soprattutto nella terra estrema dell'adolescenza ma la giovane campionessa di nuoto ha gli anticorpi giusti Leggi su corriere (Di lunedì 26 luglio 2021) Ci vuole una vita per imparare a gestire le cadute, soprattutto nella terra estrema dell'adolescenza ma la giovane campionessa di nuoto ha gli anticorpi giusti

