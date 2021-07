Wolves, Cutrone verso l’addio: Villareal e Sampdoria interessate (Di domenica 25 luglio 2021) Patrick Cutrone potrebbe presto lasciare il Wolves. Nonostante il gol vittoria nell’amichevole contro il Betis Siviglia, il futuro del 23enne attaccante italiano non dovrebbe cambiare. L’ex Milan potrebbe lasciare nuovamente il Wolverhampton: secondo gli inglesi di “Sky Sports”, Villarreal e Sampdoria sarebbero interessati. Cutrone era stato acquistato due anni fa dal Milan per 23 milioni di sterline ma negli ultimi 18 mesi ha giocato in prestito alla Fiorentina e al Valencia. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 25 luglio 2021) Patrickpotrebbe presto lasciare il. Nonostante il gol vittoria nell’amichevole contro il Betis Siviglia, il futuro del 23enne attaccante italiano non dovrebbe cambiare. L’ex Milan potrebbe lasciare nuovamente il Wolverhampton: secondo gli inglesi di “Sky Sports”, Villarreal esarebbero interessati.era stato acquistato due anni fa dal Milan per 23 milioni di sterline ma negli ultimi 18 mesi ha giocato in prestito alla Fiorentina e al Valencia. SportFace.

