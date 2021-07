Traffico Roma del 25-07-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 25 luglio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione La domenica prosegue senza particolari disagi per chi viaggia sul grande raccordo anulare scarsi gli spostamenti Anche se le principali vie di comunicazione che collegano la città con le zone del litorale laziale prudenza per il vento forte segnalato sulla A12Civitavecchia è lungo la diramazioneSud agli autotrasportatori ricordiamo il consueto divieto di transito domenicale per i mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate su tutte le strade extraurbane dalle 7 alle 22 lavori notturni sulla Flaminia fino a metà settembre provocano la chiusura del tratto tra primaporta è l’uscita ...