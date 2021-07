Tokyo 2020, nuoto: perché Benedetta Pilato è stata squalificata? Il motivo (Di domenica 25 luglio 2021) La squalifica di Benedetta Pilato è stato un fulmine a ciel sereno per il nuoto italiano. La giovanissima stella italiana, impegnata a Tokyo 2020 nelle batterie dei 100 rana, deve dire addio alle speranze di medaglia in questa gara. La primatista azzurra è stata squalifica dal var per una gambata irregolare dopo la virata. Una ferita che fa meno male alla luce di una prestazione opaca: il suo tempo, oltre l’1’o7, non le avrebbe comunque permesso di staccare il pass per le semifinali. LE DICHIARAZIONI DI Pilato IL VIDEO DELLA GARA SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 25 luglio 2021) La squalifica diè stato un fulmine a ciel sereno per ilitaliano. La giovanissima stella italiana, impegnata anelle batterie dei 100 rana, deve dire addio alle speranze di medaglia in questa gara. La primatista azzurra èsqualifica dal var per una gambata irregolare dopo la virata. Una ferita che fa meno male alla luce di una prestazione opaca: il suo tempo, oltre l’1’o7, non le avrebbe comunque permesso di staccare il pass per le semifinali. LE DICHIARAZIONI DIIL VIDEO DELLA GARA SportFace.

