Tokyo 2020, Italia a 5 medaglie: bronzo per Giuffrida e Longo Borghini (Di domenica 25 luglio 2021) (Adnkronos) – Italia a 5 medaglie a Tokyo 2020. Elisa Longo Borghini è di bronzo nella prova in linea di ciclismo su strada. Per Borghini si tratta del secondo bronzo olimpico consecutivo dopo quello a Rio 2016. La medaglia d’oro è andata all’austriaca Anna Kiesenhofer, è quella d’Argento all’olandese Annemiek van Vleuten. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 25 luglio 2021) (Adnkronos) –a 5. Elisaè dinella prova in linea di ciclismo su strada. Persi tratta del secondoolimpico consecutivo dopo quello a Rio 2016. La medaglia d’oro è andata all’austriaca Anna Kiesenhofer, è quella d’Argento all’olandese Annemiek van Vleuten. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Eurosport_IT : ECCOLA LA PRIMA MEDAGLIA DI GIORNATA! ?? Elisa Longo Borghini ci regala il bronzo nella prova in linea femminile di… - matteosalvinimi : La grande sensibilità di Vito Dell'Aquila, neocampione olimpico di #taekwondo, categoria -58 kg a Tokyo 2020: 'Ques… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 TAEKWONDO, CATEGORIA -58 KG: VINCE VITO DELL'AQUILA PRIMO ORO DELL'OLIMPIADE PER L'ITALIA… - enzono16 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TOKYO 2020 MIRKO ZANNI BRONZO NEL SOLLEVAMENTO PESI -67KG HA ALZATO 322 KG PER IL NUOVO PRIMATO NAZIONALE #SkySport… - MrHeisenberg78 : RT @Adnkronos: #Tokyo2020, sollevamento pesi: Zanni bronzo nei 67 kg. L'azzurro alza complessivamente 322 kg, nuovo record italiano. https:… -