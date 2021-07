Sport in lutto, il campione è morto in gara: investito da un altro pilota (Di lunedì 26 luglio 2021) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. Drammatico incidente sulla pista di Aragon, in Spagna: Hugo Millan è morto. Il motociclista 14enne spagnolo è stato investito in gara da un altro pilota: dopo essere caduto, nel tentativo di uscire dalla pista, è stato investito dal polacco Oleg Pawelen che sopraggiungeva. Il MotorSport su due ruote piange un altro pilota giovanissimo. A quasi due mesi dalla morte al Mugello del 19enne svizzero Jason Dupasquier vittima di un incidente nelle libere della Moto 3, oggi ad Aragon in ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 26 luglio 2021) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. Drammatico incidente sulla pista di Aragon, in Spagna: Hugo Millan è. Il motociclista 14enne spagnolo è statoinda un: dopo essere caduto, nel tentativo di uscire dalla pista, è statodal polacco Oleg Pawelen che sopraggiungeva. Il Motorsu due ruote piange ungiovanissimo. A quasi due mesi dalla morte al Mugello del 19enne svizzero Jason Dupasquier vittima di un incidente nelle libere della Moto 3, oggi ad Aragon in ...

