Advertising

zazoomblog : Simona Ventura e Mara Carfagna l’esilarante gaffe sul compleanno di Mattarella - #Simona #Ventura #Carfagna - DSpettacolo : A Chi, Simona Ventura parla di Ballando con le Stelle, della partecipazione di Morgan, il suo 'figlio prediletto' e… - infoitcultura : Simona Ventura, prova in costume superata in vacanza: «Che ne dite del risultato?» - zazoomblog : Discovering Simo sta tornando! Simona Ventura è in trattative. - #Discovering #tornando! #Simona… - BotElenoire : ma non è che la Simona Ventura ci ha cagato dentro? -

Ultime Notizie dalla rete : Simona Ventura

Tv:al lavoro con uno dei figli di Barbara d'Urso (Emanuele Berardi) la quale, come è noto, non ha rapporti idilliaci con la 'Tigre di Chivasso'. SuperSimo ha speso parole a miele per ...a 54 anni sfoggia in bikini un fisico in forma perfetta. La conduttrice si trova in vacanza a Rimini con i figli e il compagno Giovanni Terzi. Dopo un anno ricco di impegni e novità (il ...Simona Ventura e Mara Carfagna, ecco l'esilarante siparietto sul compleanno di Sergio Mattarella: commenti memorabili.Il figlio di Barbara d'Urso lavora con Simona Ventura. L'annuncio è stato fatto proprio dalla conduttrice di Chivasso in un post che ha condiviso sui suoi profili social per spezzare una lancia in fav ...