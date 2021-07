Settebello con la Fiorentina, Vlahovic on fire: è la stagione della consacrazione (Di domenica 25 luglio 2021) L’attaccante Vlahovic è reduce da una stagione veramente importante, il calciatore della Fiorentina si candida anche per il prossimo campionato. Il club viola ha deciso di rispedire al mittente tutte le offerte per il serbo che è destinato a vestire ancora una volta la maglia della Fiorentina. La squadra di Vincenzo Italiano è sceso in campo contro i dilettanti della Polisportiva C4 Foligno nella seconda amichevole stagionale disputata sul terreno del centro sportivo Cesare Benatti, a Moena, la sfida si è conclusa sul risultato di 11-0. Nel primo tempo l’allenatore viola ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 25 luglio 2021) L’attaccanteè reduce da unaveramente importante, il calciatoresi candida anche per il prossimo campionato. Il club viola ha deciso di rispedire al mittente tutte le offerte per il serbo che è destinato a vestire ancora una volta la maglia. La squadra di Vincenzo Italiano è sceso in campo contro i dilettantiPolisportiva C4 Foligno nella seconda amichevole stagionale disputata sul terreno del centro sportivo Cesare Benatti, a Moena, la sfida si è conclusa sul risultato di 11-0. Nel primo tempo l’allenatore viola ...

