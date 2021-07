Ronaldo Juventus | la “Gazzetta” conferma | deciso il futuro del portoghese

(Di domenica 25 luglio 2021)– CR7 hail suo. Non tornerà indietro per quanto concerne altre decisioni. Sembra infatti che il suo destino sia nuovamente in bianconero. Arlo ci ha pensato anche lo stesso vicepresidente Pavel Nedved. Nedved che giusto ieri ribadiva il concetto della permanenza del. E anche stando alle indiscrezioni de ‘Ladello Sport’, CR7 rimarrà ancora in bianconero fino alla sua naturale scadenza del contratto.ildel ...

Advertising

GoalItalia : Nedved scioglie il nodo Cristiano Ronaldo: 'Resterà alla Juventus' ???????? - SkySport : Nedved: '#CristianoRonaldo resta con noi. #Dybala? Presto l'incontro con l'agente' #SkySport #Juventus #Nedved - CanalSupporters : La Juventus ferme sur l’avenir de Cristiano Ronaldo, “il reste” #TeamPSG #PSG #MercatoPSG - claudiopedro_10 : RT @442_soccerr: Vice-presidente da Juventus garante: 'Cristiano Ronaldo vai continuar connosco'. - Arenanews1 : Barcelona vs Juventus di Trofeo Joan Gamper 2021, Siap-siap Duel Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo -

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo Juventus

Cristianotorna oggi a Torino per mettersi a disposizione di Allegri. Il fuoriclasse portoghese, a meno di clamorosi colpi di scena, resterà in bianconeroTris al Cesena per lanella prima ...Calciomercato, il futuro disembra essere deciso definitivamente. Il portoghese non cambierà più idea. Calciomercato, CR7 ha deciso il suo futuro. Non tornerà indietro per quanto concerne ...RONALDO JUVENTUS – CR7 ha deciso il suo futuro. Non tornerà indietro per quanto concerne altre decisioni. Sembra infatti che il suo destino sia nuovamente in bianconero. A confermarlo ci ha pensato an ...La Juventus, da diverse settimane, sta cercando di acquistare Manuel Locatelli. I bianconeri, però, non hanno ancora trovato l'accordo definitivo con il sassuolo. Le parti si rivedranno per la terza v ...