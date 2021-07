Quando riaprono sale giochi, slot e scommesse? Ultime novità giugno e luglio (Di domenica 25 luglio 2021) Quando riaprono sale giochi, slot e scommesse? E’ questa la domanda che molti italiani, perlopiù appassionati del gioco d’azzardo, si stanno ponendo e alla quale cercano una risposta. Ebbene le notizie in arrivo sono positive. Dopo una lunga attesa causata dal Covid-19, a partire da giovedì 1° luglio sarà possibile accedervi. Delusione per chi sperava in una riapertura già nel mese di giugno, ma quantomeno c’è una data. Tra poco meno di un mese e mezzo, dunque, via libera al ritorno in sale giochi, slot e ... Leggi su sportface (Di domenica 25 luglio 2021)? E’ questa la domanda che molti italiani, perlopiù appassionati del gioco d’azzardo, si stanno ponendo e alla quale cercano una risposta. Ebbene le notizie in arrivo sono positive. Dopo una lunga attesa causata dal Covid-19, a partire da giovedì 1°sarà possibile accedervi. Delusione per chi sperava in una riapertura già nel mese di, ma quantomeno c’è una data. Tra poco meno di un mese e mezzo, dunque, via libera al ritorno ine ...

