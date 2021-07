Nuoto, perché è stata squalificata Benedetta Pilato. Una batosta difficile da metabolizzare (Di domenica 25 luglio 2021) Una batosta difficile da metabolizzare: Benedetta Pilato è uscita dalla vasca dell’Aquatics Centre di Tokyo (Giappone) delusa e amareggiata. Una brutta prestazione e addirittura la squalifica per gambata irregolare. E’ questo il motivo per il quale la giovane pugliese è stata estromessa dalla competizione alle Olimpiadi di Tokyo. Il suo sogno si è tramutato in un incubo e già il suo tempo finale nelle batterie dei 100 rana donne di 1’07?36 (il 20° nell’overall che non le avrebbe consentito di accedere alle semifinali) aveva evidenziato queste criticità. Un’eliminazione clamorosa, ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) Unadaè uscita dalla vasca dell’Aquatics Centre di Tokyo (Giappone) delusa e amareggiata. Una brutta prestazione e addirittura la squalifica per gambata irregolare. E’ questo il motivo per il quale la giovane pugliese èestromessa dalla competizione alle Olimpiadi di Tokyo. Il suo sogno si è tramutato in un incubo e già il suo tempo finale nelle batterie dei 100 rana donne di 1’07?36 (il 20° nell’overall che non le avrebbe consentito di accedere alle semifinali) aveva evidenziato queste criticità. Un’eliminazione clamorosa, ...

Advertising

meredithgrigia : “Perché fai nuoto da così tanti anni,non ti stanchi?” NO - rompipallex : Comunque i Giapponesi ci odiano perché noi le finali di nuoto in serata (qui ora di pranzo) ce le meritavamo e ci s… - OA_Sport : #NUOTO #Tokyo2020 Una clamorosa battuta d'arresto per Benny Pilato e i motivi della squalifica? Il crono delle batt… - pensierivforme : gli unici sport olimpionici che capisco: tennis (grazie a mia sorella), taekwondo (e non so neanche perché), nuoto… - mkmrainbow : comunque stanotte manco 2 ore posso dormire perchè con il nuoto che inizia alle 3:30 fino ai tuffi delle 8 ci sta troppa roba #Tokyo2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto perché Nuoto: debutto olimpico flop per Benedetta Pilato Per il resto dal tempio del nuoto olimpico arrivano in sequenza una serie di buone notizie per l'Italia: la più bella di tutte riguarda la staffetta 4x100 stile libero che in batteria fissa il nuovo ...

Olimpiadi Tokyo 2020, 4. medaglia: Longo Borghini e Giuffrida, doppio bronzo! Record nella 4x100. Scherma - flop LIVE Lo scozzese rimarrà comunque a Tokyo perché proverà a disputare il torneo di doppio in coppia con ... NUOTO SINGOLO. Non un grandissimo avvio di giornata. Chase Kalisz ha vinto l'oro nei 400 misti ...

Colazione e sport, vademecum per il pasto dell'atleta latinaoggi.eu Per il resto dal tempio delolimpico arrivano in sequenza una serie di buone notizie per l'Italia: la più bella di tutte riguarda la staffetta 4x100 stile libero che in batteria fissa il nuovo ...Lo scozzese rimarrà comunque a Tokyoproverà a disputare il torneo di doppio in coppia con ...SINGOLO. Non un grandissimo avvio di giornata. Chase Kalisz ha vinto l'oro nei 400 misti ...