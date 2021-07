Martina Carraro e Fabio Scozzoli | campioni nella vita e a Tokyo 2020

Advertising

LiaCapizzi : Molto bene Martina Carraro che entra in semifinale nei 100 rana con il 5° crono. La genovese nuota il personale (1'… - ItaliaTeam_it : Tokyo arriviamo! Le raniste #ItaliaTeam Benedetta Pilato e Martina Carraro super impazienti di salire sui blocchi… - Handwriting01 : RT @Stelle_Sport: Tokyo: Martina Carraro approda in semifinale - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #Tokyo2021 #BenedettaPilato #MartinaCarraro Nuoto, Olimpiadi Tokyo: Benedetta Pilato squalifica… - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #Tokyo2021 #MartinaCarraro #NuotoTokyo2020 Nuoto Olimpiadi Tokyo, Martina Carraro: “Sono soddis… -

Ultime Notizie dalla rete : Martina Carraro

Gossip Fanpage

... Ore 3:30 " JUDO maschile - 73kg : FABIO BASILE; Ore 3.37 " NUOTO maschile 200 metri stile libero : STEFANO BALLO , STEFANO DI COLA ; Ore 3:50 " NUOTO femminile 100 metri rana :; ...Squalificata Benedetta Pilato,si è qualificata per le semifinali dei 100 rana ai Giochi Olimpici di Tokyo con il 5° tempo complessivo. L'azzurra ha chiuso la propria batteria al 3° ...Stefano Arcobelli per gazzetta.it benedetta pilato tokyo 2020 3 Benedetta Pilato è stata squalificata dalle batterie dei 100 rana per gambata irregolare: nella specialità più tecnica il giudice di cor ...Ci vuole una vita per imparare a gestire le cadute, soprattutto nella terra estrema dell'adolescenza ma la giovane campionessa di nuoto ha gli anticorpi giusti ...