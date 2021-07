Inter, per Salcedo in arrivo un altro prestito: per Inzaghi è troppo acerbo (Di domenica 25 luglio 2021) Eddie Salcedo potrebbe lasciare nuovamente l’Inter Tra i giocatori ad Appiano Gentile che stanno affrontando questa prima parte di preparazione c’è anche l’attaccante Eddie Salcedo rientrato dopo il prestito all’Hellas Verona. Il suo futuro sarà lontano dall’Inter e per questo si sta cercando una nuova squadra dove possa giocare con continuità e crescere ancora, sia sotto l’aspetto tattico sia sotto quello fisico. “Il ragazzo ha ben impressionato Inzaghi, che però lo ritiene ancora acerbo per misurarsi ad alti livelli. Nel suo caso, si cercherà di trovare una ... Leggi su intermagazine (Di domenica 25 luglio 2021) Eddiepotrebbe lasciare nuovamente l’Tra i giocatori ad Appiano Gentile che stanno affrontando questa prima parte di preparazione c’è anche l’attaccante Eddierientrato dopo ilall’Hellas Verona. Il suo futuro sarà lontano dall’e per questo si sta cercando una nuova squadra dove possa giocare con continuità e crescere ancora, sia sotto l’aspetto tattico sia sotto quello fisico. “Il ragazzo ha ben impressionato, che però lo ritiene ancoraper misurarsi ad alti livelli. Nel suo caso, si cercherà di trovare una ...

