Instagram propone contenuti sulla perdita di peso agli adolescenti (Di domenica 25 luglio 2021) I contenuto sulla perdita di peso Instagram continuano a comparire a tutti quei ragazzi adolescenti che, anche solo brevemente, durante lo scroll si fermano su post dedicati al fitness. L’approfondimento del Guardian in merito parla in particolare delle ragazze che, una volta mostrato interesse per un contenuto fitness, vedono la propria sezione “Esplora” riempirsi letteralmente di una valanga di post sulla perdita del peso. Nonostante gli sforzi del social per etichettare i contenuti pro anoressia, apparentemente i post ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 25 luglio 2021) I contenutodicontinuano a comparire a tutti quei ragazziche, anche solo brevemente, durante lo scroll si fermano su post dedicati al fitness. L’approfondimento del Guardian in merito parla in particolare delle ragazze che, una volta mostrato interesse per un contenuto fitness, vedono la propria sezione “Esplora” riempirsi letteralmente di una valanga di postdel. Nonostante gli sforzi del social per etichettare ipro anoressia, apparentemente i post ...

