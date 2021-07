Infortunio per Demme, la Gazzetta sicura: "Deve cambiare la strategia su una cessione" (Di domenica 25 luglio 2021) L'edizione online della Gazzetta dello Sport traccia un resoconto su quelle che dovranno essere le prossime mosse di mercato del Napoli, soprattutto dopo l'Infortunio di Diego Demme che potrebbe lasciarlo fuori per circa un paio di mesi. "Demme salterà almeno le prime 6 partite di Serie A - si legge sulla versione online de La Gazzetta dello Sport -. A questo punto il 'tutti cedibili al prezzo giusto' di De Laurentiis dovrà ammettere delle deroghe, perché soprattutto a centrocampo le opzioni per Spalletti si limitano a Fabian Ruiz e Lobotka per i due posti in mediana, dove potrebbero essere adattati ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 25 luglio 2021) L'edizione online delladello Sport traccia un resoconto su quelle che dovranno essere le prossime mosse di mercato del Napoli, soprattutto dopo l'di Diegoche potrebbe lasciarlo fuori per circa un paio di mesi. "salterà almeno le prime 6 partite di Serie A - si legge sulla versione online de Ladello Sport -. A questo punto il 'tutti cedibili al prezzo giusto' di De Laurentiis dovrà ammettere delle deroghe, perché soprattutto a centrocampo le opzioni per Spalletti si limitano a Fabian Ruiz e Lobotka per i due posti in mediana, dove potrebbero essere adattati ...

Advertising

BentivogliMarco : L'Inail considera (non ho mai capito perché...) l'infezione da #COVID19 alla stregua dell'infortunio. ???? Un ulter… - sportface2016 : +++#Tennis, Matteo #Berrettini non andrà alle Olimpiadi di #Tokyo2020 per un infortunio muscolare+++ - LiaCapizzi : Una necessità: sedersi subito, per realizzare. Da solo. Lui e i suoi pensieri: dalle giornate fermo al semaforo a v… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Napoli, nuovo comunicato UFFICIALE per #Demme : 'Distorsione di secondo-terzo grado al ginocchio per Demme, servono altri e… - violanews : FOTO VN – Infortunio per #Callejon: lo spagnolo costretto a chiedere il cambio #Fiorentina -