Advertising

ottopagine : Eboli, sbanda con l'auto e finisce fuori strada: un ferito #Eboli - anteprima24 : ** #Incidente ad #Eboli, auto distrutta e ragazzo ferito (FOTO) ** - salernotoday : Incidente ad Eboli, auto finisce fuori strada: giovane in ospedale - infoitinterno : Incidente ad Eboli, scontro tra due auto: due feriti -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Eboli

anteprima24.it

Paura, questa mattina, intorno alle 9, ad, dove si è verificato unstradale lungo la Strada Provinciale 30 . I soccorsi Nel violento impatto un'automobile si è schiantata ed è finita fuori dalla carreggiata. Sul posto è ...E' stato ricoverato all'Ospedale di Battipaglia il giovane salernitano rimasto vittima di unstradale avvenuto domenica mattina lungo la Strada Provinciale 30, ad. Il ragazzo per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo del suo veicolo, ribaltandosi e ...Paura ad Eboli per un incidente avvenuto nella mattinata di oggi, sabato 25 luglio. Un sinistro stradale avvenuto sulla Strada Provinciale 30, alle 9 circa della mattina odierna. Sul posto i sanitari ...Stampa E’ stato ricoverato all’Ospedale di Battipaglia il giovane salernitano rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto domenica mattina lungo la Strada Provinciale 30, ad Eboli. Il ragazzo pe ...