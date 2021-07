Enrica Bonaccorti e la storia con Renato Zero: “Dovevamo sposarci” (Di domenica 25 luglio 2021) La conduttrice ed autrice Enrica Bonaccorti per un certo periodo è stata sentimentalmente legata a Renato Zero. Una storia d’amore adolescenziale visto che Renato ed Enrica si sono amati quando avevano poco più di vent’anni. Un amore passionale che la conduttrice ha raccontato così: “ricordo la nostra passione per lo spettacolo, l’ingenuità dei nostri vent’anni, i baci rubati nei portoni, io che fingevo di essere l’agente di Renato Fiacchini e vestita da grande cercavo occasioni per farlo esibire. Ho riconosciuto e amato il suo talento da subito”. Non ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 25 luglio 2021) La conduttrice ed autriceper un certo periodo è stata sentimentalmente legata a. Unad’amore adolescenziale visto cheedsi sono amati quando avevano poco più di vent’anni. Un amore passionale che la conduttrice ha raccontato così: “ricordo la nostra passione per lo spettacolo, l’ingenuità dei nostri vent’anni, i baci rubati nei portoni, io che fingevo di essere l’agente diFiacchini e vestita da grande cercavo occasioni per farlo esibire. Ho riconosciuto e amato il suo talento da subito”. Non ...

Advertising

zazoomblog : Enrica Bonaccorti in ospedale nella notte:” Dramma però sorrido” - #Enrica #Bonaccorti #ospedale #nella - Salvucc20278465 : RT @ilgiornale: Una caduta e poi la corsa in ospedale per Enrica Bonaccorti, scivolata sulle scale della sua casa in Toscana: operazione e… - EnricoAncillott : @ilgiornale Enrica ti è andata bene dai, di questi tempi, quando una donna ancora giovane e in salute va in ospedal… - ilgiornale : Una caduta e poi la corsa in ospedale per Enrica Bonaccorti, scivolata sulle scale della sua casa in Toscana: opera… - zazoomblog : Notte al pronto soccorso per Enrica Bonaccorti: Dramma però sorrido - #Notte #pronto #soccorso #Enrica -