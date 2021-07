È ora di mandare in pensione il semestre bianco. Parola di Celotto (Di domenica 25 luglio 2021) In Assemblea costituente si era stati molto attenti a evitare concertazioni di potere, perché si era consapevoli di cosa era successo nel ventennio precedente. Così va spiegato il “semestre bianco” previsto dall’art. 88, 2° comma, Cost., ove si esclude che il presidente della Repubblica possa sciogliere anticipatamente le Camere negli ultimi sei mesi del suo mandato. Una attenuazione del potere più incisivo del Capo dello Stato sul Parlamento, volto al semplice scopo di evitare che un Presidente ambizioso e desideroso di essere rieletto, verificata la contrarietà? del Parlamento, decida di scioglierlo sperando in un esito elettorale a lui favorevole con un ... Leggi su formiche (Di domenica 25 luglio 2021) In Assemblea costituente si era stati molto attenti a evitare concertazioni di potere, perché si era consapevoli di cosa era successo nel ventennio precedente. Così va spiegato il “” previsto dall’art. 88, 2° comma, Cost., ove si esclude che il presidente della Repubblica possa sciogliere anticipatamente le Camere negli ultimi sei mesi del suo mandato. Una attenuazione del potere più incisivo del Capo dello Stato sul Parlamento, volto al semplice scopo di evitare che un Presidente ambizioso e desideroso di essere rieletto, verificata la contrarietà? del Parlamento, decida di scioglierlo sperando in un esito elettorale a lui favorevole con un ...

Advertising

scottecs : Breve storia triste: mi serve una ricevuta di un bonifico fatto con BancoPosta 5 anni fa. Vado in posta. 'Devi torn… - MelGingerGirl : @_daisystark Si, con un solo anello. Prima non riuscivo a dormire neanche con l'anello di fidanzamento, lo facevo s… - SumChemicalDays : Ci sono mille sport e la Rai ha deciso di mandare per mezz’ora IL CICLISMO - ilvecchietto1 : @LegaSalvini basta chiacchere è ora di mandare #acasa questo governo del greenpass e dei licenziamenti - ilvecchietto1 : @NoHateItalia asta chiacchere è ora di mandare a casa questo governo dei licenziamenti -