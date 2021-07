Draghi segue evolversi incendi in Sardegna. Solidarietà a popolazione (Di domenica 25 luglio 2021) AGI - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, segue "costantemente l'evolversi dei devastanti incendi in Sardegna". E' quanto si fa sapere da Palazzo Chigi. Il presidente esprime la propria "piena Solidarietà a tutta la popolazione colpita e il sostegno a quanti senza sosta si stanno prodigando negli interventi di soccorso". Leggi su agi (Di domenica 25 luglio 2021) AGI - Il presidente del Consiglio, Mario"costantemente l'dei devastantiin". E' quanto si fa sapere da Palazzo Chigi. Il presidente esprime la propria "pienaa tutta lacolpita e il sostegno a quanti senza sosta si stanno prodigando negli interventi di soccorso".

