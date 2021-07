Covid | Speranza | ' dire no sotto i 40 anni inaccettabile | danno al paese'

(Di domenica 25 luglio 2021) Roma, 25 lug. (Adnkronos) - "Quando da qualche parte politica arriva un messaggio sbagliato si fa unal, quando qualcuno dice chei 40ci si può anche non vaccinare si fa unale questo non è accettabile". Così il ministro della Salute Roberto, alla festa di Articolo 1 a Bologna, richiamando una frase del leader della Lega MAtteo Salvini.

'È vero esattamente il contrario: i vaccini sono la nostra arma per riconquistare la libertà'. Così il ministro della Salute Robertoal Tg1 risponde a chi dice che il Green Pass limita la libertà personale. 'Il Green Pass - spiega - è uno strumento che ci consente di rendere più sicuri i luoghi della socializzazione, i ...